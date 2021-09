Stan wyjątkowy na granicy z Białorusią. Mieszkańcy wystawiają rachunek za wjazd wojska

Rekompensaty za agroturystykę, sklep, bar

- Niektórzy mają mocno zniszczone uprawy, które wymagają założenia na nowo. Chętnych do zapłaty nie widać. Dlatego zwróciliśmy się do wojewody podlaskiego o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Rolnicy powinni zostać objęci świadczeniami wynikającymi z ustawy o rekompensatach w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego - mówi Marek Siniło, wiceprezes Podlaskiej Izby Rolniczej. Dodaje, że zwrócił się także do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.