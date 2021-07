Medialne show, aby odwołać prezesa NIK? Jakub Banaś komentuje zatrzymanie

Zaraz po tym, jak zatrzymany został Jakub Banaś, złożono do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu jego ojca - Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Prawo i Sprawiedliwość nie ma jednak koniecznej do tego większości, dlatego potrzebuje wsparcia opozycji. "Medialne show" miałoby zmusić posłów do głosowania zgodnie z oczekiwaniami rządzących.