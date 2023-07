Medialne imperium Orlenu. Druzgocący raport o prasie regionalnej

Orlen wprowadził funkcję wicenaczelnego, którego zadaniem było "pilnowanie nowej linii redakcyjnej wydawnictw". - Nie wszędzie, ale tam, gdzie się pojawili, to rozmówcy mieli bardzo krytyczną ocenę pracy tych osób, bo to one pilnowały, jak wygląda teraz nowa linia redakcyjna, a to miało wpływ na swobodę działalności dziennikarskiej - zaznacza Szuleka. Jeden z rozmówców HFPCz powiedział, że na jednym ze spotkań usłyszał: "nie krytykujemy rządu".