"Musimy trzymać się razem". Wspólny apel wobec nacisków władzy na media

- W momencie, kiedy przedstawiciele władzy nie mają żadnego przełożenia na redakcję, bardzo często pomijają ścieżkę redaktora naczelnego i próbują kontaktować się z właścicielami, prezesami, by naciskać w innym miejscu. To myślenie, że skoro nie są z nami, to ktoś musi nimi sterować, musi wrzucać te wszystkie tematy - to absurd, to myślenie z innej epoki (...). Uznałem, że nie mogę milczeć, trzeba o tym głośno mówić, żebyśmy za kilka lat nie mieli sytuacji, jak Węgrzy - podkreślał redaktor naczelny WP, wyjaśniając, dlaczego głośno opowiedział o praktykach rządzących.