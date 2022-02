Mechanizm "pieniądze za praworządność". W środę decyzja Trybunału ws. wniosku Ziobry

Przedstawiciel Prokuratora Generalnego stwierdził, że władze Unii Europejskiej nie mają prawa do decydowania o tym, które państwa mogą otrzymać środki unijne według kryterium praworządności. Stwierdził też, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie ma uprawnień do orzeczenia co jest naruszeniem praworządności. Wspomniał też o żądaniu TSUE, by przywrócić do orzekania zawieszonych sędziów.