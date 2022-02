TK zajmie się mechanizmem warunkowości. Jest stanowisko Sejmu

Wniosek w sprawie mechanizmu warunkowości skierował do TK w grudniu zeszłego roku prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jego zdaniem, jest to rozwiązanie jaskrawo sprzecznym z polską konstytucją, a "ten szantaż i przemoc ekonomiczna" są stosowane przez Komisję Europejską "do wymuszania zmian w dowolnym obszarze pod pretekstem praworządności".