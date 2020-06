Matury 2020. Warszawska prokuratura zajmie się wyciekiem tematów

- Po tym, jak z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wpłynęło do nas zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, zdecydowaliśmy o przekazaniu całej dokumentacji warszawskiej prokuraturze. Decyzja czy sprawa zostanie przeniesiona na Podlasie i zajmie się nią lokalna policja albo tamtejsza prokuratura należy obecnie do śledczych ze Śródmieścia – mówi Wirtualnej Polsce Robert Szumiata, rzecznik prasowy Komendy Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Matura 2020. Służby deklarują wyjaśnić sprawę

Nieoficjalnie, niektóre tropy mogą wieść do konkretnych uczniów, którzy mieliby otrzymać przed egzaminem tematy matur. Według "Gazety Wyborczej”, która cytuje jednego z dyrektorów, do wycieku mogło dojść na tzw. maturze domowej. "Wyobrażam sobie taką sytuację w przypadku np. matur domowych, które odbywają się w domu ucznia, który ma odpowiednie orzeczenie. Do abiturienta przyjeżdża komisja, ten arkusz moim zdaniem mają spokojnie dwie godziny wcześniej. Co za problem go otworzyć?" – mówi informator "GW”.