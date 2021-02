Matura z religii. Pomysł padł wiele lat temu. Co z jego wcieleniem?

Zobacz też: Piontkowski: "Powinniśmy myśleć o powrocie maturzystów i klas VIII do szkół"

Matura z religii. Jakie jest stanowisko MEiN?

Do pomysłu religii na maturze odniósł się w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski Dariusz Piontkowski, wiceszef MEiN ocenił go jako pozytywny.

Matura z religii. Pomysł padł już w 2006 roku

Przekazał on w 2013, że od dawna domagają się tego laureaci Olimpiady Teologii Katolickiej. - Nie upominamy się o nic nadzwyczajnego ponad to, co nam gwarantuje konstytucja i co nam zapewnia konkordat - powiedział były przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego.