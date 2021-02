Matura z religii? "Przemysław Czarnek nie zna ograniczeń"

Nieporozumienie w Porozumieniu. Bielan: ja nikogo nie wyrzucam

Matura z religii? Kwestia różnych wyznań

Polityk zaznacza jednak, że sprawa ma być konsultowana z przedstawicielami związków wyznaniowych i MSWiA. - Egzamin wymaga wysiłku z obu stron: państwa i Kościołów, związków wyznaniowych. Bo proszę pamiętać, że jeśli maturę z "religii" lub "teologii" mógłby współorganizować Kościół katolicki, to to samo prawo miałyby inne wyzwania i związki wyznaniowe m.in. muzułmanie, grekokatolicy, prawosławni - dodaje Rzymkowski.

Matura z religii? Kościół mierzy się z problemem

Redakcja WP Kobieta zwraca uwagę, że co trzeci licealista w Kielcach zrezygnował z uczęszczania na lekcje religii. Podobnie jest w Szczecinie, gdzie czterech na dziesięciu uczniów nie bierze udziału w lekcjach religii, a we Wrocławiu i Poznaniu na zajęcia chodzi tylko ok. 30 proc. licealistów. - Zarówno katecheci, jak i księża przestali być świadkami wiary. Nie są autentyczni. Młodzież to wyczuwa – zwraca uwagę nauczyciel religii Marcin.