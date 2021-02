Sondaż dla WP. Polacy o Kościele katolickim. Złe wieści dla hierarchów

Przypadki molestowania seksualnego przez duchownych, medialne informacje o finansowaniu Kościoła z publicznych pieniędzy i rosnąca liczba przypadków apostazji. Z najnowszego sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski wynika, że stosunek Polaków do Kościoła katolickiego jest coraz bardziej krytyczny.

United Survey na zlecenie WP zapytał Polaków, jak określiliby swój stosunek do Kościoła katolickiego. Okazało się, że najwięcej osób - bo ponad 24 proc. z badanych - twierdzi, że ma "raczej negatywny" stosunek do Kościoła katolickiego w Polsce. 17 proc. ankietowanych zaznaczyło, że ich opinia o Kościele jest "zdecydowanie negatywna". 21,6 proc. badanych ma neutralne podejście. "Zdecydowanie pozytywnie" Kościół ocenia 16,7 proc. badanych, a 20,5 proc. z nich deklaruje "raczej pozytywne" podejście.

Stosunek do Kościoła katolickiego, jak wynika z sondażu, ma silny związek z poglądami politycznymi ankietowanych. "Zdecydowanie negatywny" stosunek do Kościoła deklaruje zaledwie 1 proc. elektoratu obozu rządzącego, "raczej negatywny" - 12 proc.

W tej grupie aż 73 proc. ankietowanych ma pozytywne zdanie na temat Kościoła (38 proc. ocenia go "raczej pozytywnie", 35 proc. - "zdecydowanie pozytywnie". 13 proc. badanych deklaruje "neutralne" podejście.

Kościół cieszy się pozytywną opinią osób, które deklarują, że mają prawicowe poglądy. W tej grupie negatywny stosunek do tej instytucji ("zdecydowanie negatywny" i "raczej negatywny") deklaruje zaledwie 11 proc. badanych. Pozytywnie ocenia go (stosunek "zdecydowanie pozytywny" i "raczej pozytywny") aż 71 proc. ankietowanych. "Neutralny" stosunek deklaruje 17 proc. osób o prawicowych poglądach.

Podobnie wypada badanie w grupie osób, które głosowały w ostatnich wyborach parlamentarnych na PiS. 11 proc. ocenia Kościół negatywnie, 71 proc. pozytywnie. Stosunek "neutralny" deklaruje 18 proc. badanych z tej grupy.

Wśród elektoratu partii opozycyjnych, do którego zaliczono także głosujących na Konfederację, przeważają negatywne opinie o Kościele. Stosunek "raczej negatywny" i "zdecydowanie negatywny" deklaruje 66 proc. ankietowanych. "Zdecydowanie pozytywny" i "raczej pozytywny" stosunek ma 11 proc. badanych. "Neutralność" deklaruje 23 proc. respondentów z tej grupy.

Jak jest stosunek do Kościoła tych, którzy nie są zdecydowani, na kogo głosować? 37 proc. z nich deklaruje "neutralność". 24 proc. ma pozytywny stosunek, a 39 proc. - negatywny.

Sondaż. Stosunek Polaków do Kościoła. Najgorzej oceniają go wyborcy Lewicy, najwięcej "neutralnych" wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej

Zdecydowanie najgorzej Kościół katolicki oceniają ci, którzy w ostatnich wyborach głosowali na Lewicę. Aż 85 proc. z nich deklaruje "raczej negatywny" lub "zdecydowanie negatywny" stosunek do tej instytucji. Reszta wyborców Lewicy ma stosunek "neutralny".

Co ciekawe, na drugiej pozycji uplasowali się wyborcy Koalicji Polskiej, czyli Kukiz'15 i PSL. Aż 64 proc. z nich zadeklarowało "raczej negatywny" stosunek do Kościoła (odpowiedzi "zdecydowanie negatywny" brak - przyp. red.). 19 proc. oceniło swój stosunek do Kościoła, jako "raczej pozytywny" (odpowiedzi "zdecydowanie pozytywny" brak - przyp. red.). "Neutralność" zadeklarowało 16 proc. badanych.

Ojciec Paweł Gużyński o ojcu Tadeuszu Rydzyku. "Mamy do czynienia z intelektualną zapaścią"

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej zaledwie 3 proc. badanych ma "raczej pozytywny" stosunek do Kościoła. 63 proc. badanych deklaruje "raczej negatywny" lub "zdecydowanie negatywny" stosunek do tej instytucji. "Neutralność" zachowuje 34 proc. badanych z tej grupy.

Wyborcy Konfederacji są w tej kwestii najbardziej podzieleni. 32 proc. deklaruje negatywny stosunek do Kościoła, 28 proc. - neutralność, a 39 proc. wyborców tego ugrupowania ocenia tę instytucję pozytywnie.

Sondaż. Najwięcej negatywnych opinii o Kościele mają czytelnicy gazet i tygodników

Okazuje się, że wpływ na stosunek Polaków do Kościoła ma także to śledzenie aktualnych wydarzeń politycznych oraz źródła pozyskiwania wiedzy o Polsce i świecie.

Wśród osób, które deklarują, że śledzą szczegółowo, to co się dzieje w polityce 53 proc. ankietowanych ma negatywny stosunek do Kościoła. 21 proc. ocenia tę instytucję pozytywnie, 26 proc. deklaruje "neutralność".

Osoby, które polityką się nie interesują są w tym względzie bardziej podzielone: 45 proc. z nich deklaruje negatywny stosunek do Kościoła, a 44 proc. pozytywny. 12 proc. ma neutralną opinię.

Najwięcej osób mających pozytywny stosunek do Kościoła jest wśród tych, którzy wiedzę o Polsce i świecie czerpią oglądając "Wiadomości" TVP i kanały informacyjne TVP Info. Pozytywną opinię o Kościele deklaruje odpowiednio 55 proc. i 61 proc. z nich. Negatywny stosunek do tej instytucji ma 22 proc. widzów "Wiadomości" TVP i 17 proc. oglądających kanały informacyjne TVP Info.

Widzowie Polsat i Polsat News są w tej kwestii bardziej podzieleni. Wśród oglądających "Wydarzenia" Polsatu jest 37 proc. osób deklarujących negatywny stosunek do Kościoła, wobec 43 proc., którzy mają do tej instytucji stosunek pozytywny. Dobrą opinię o Kościele ma 39 proc. widzów kanałów informacyjnych Polsat News, negatywną - 43 proc.

Negatywny stosunek do tej instytucji ma 59 proc. widzów "Faktów" TVN i 50 proc. kanałów informacyjnych TVN24. Pozytywnie ocenia Kościół odpowiednio 21 proc. i 28 proc. widzów tych stacji.

Negatywne oceny o Kościele przeważają także wśród tych, którzy wiedzę o Polsce i świecie czerpią z portali internetowych i mediów społecznościowych. Pozytywny stosunek do Kościoła deklaruje 26 proc. użytkowników portali i 23 proc. korzystających z mediów społecznościowych. Negatywnie ocenia tę instytucję odpowiednio 48 proc. i 55 proc. z nich.

Najwięcej nastawionych negatywnie do Kościoła respondentów jest wśród osób, które wiedzę o Polsce i świecie czerpią z gazet i tygodników - odpowiednio 77 proc. i 74 proc. ankietowanych. Pozytywny stosunek do tej instytucji deklaruje odpowiednio 16 proc. i 14 proc. z nich.

Sondaż. Poziom życia i sympatia dla Kościoła

Wpływ na stosunek Polaków do Kościoła ma także dochód, jaki deklarują ankietowani. Okazuje się, że najwięcej osób, które mają negatywną opinię o tej instytucji jest wśród osób, których miesięczny dochód nie przekracza 999 zł oraz tych, którzy zarabiają od 3 tys. do 3 999 zł. Aż 66 proc. z nich deklaruje negatywny stosunek do Kościoła. Pozytywny deklaruje odpowiednio - 25 proc. i 18 proc. W pierwszej grupie zaledwie 9 proc. badanych ma "neutralny" stosunek do tej instytucji, w drugiej 18 proc.

W przedziale dochodowym 1 000 - 1 999 złotych zdanie na temat Kościoła radykalnie się zmienia. Negatywny stosunek deklaruje już zaledwie 25 proc. badanych, pozytywny - 49 proc. Neutralność okazuje 29 proc. ankietowanych.

Wzrost dochodu o tysiąc złotych powoduje następną zmianę w poglądach. W tej grupie negatywnie ocenia Kościół 33 proc. badanych, pozytywnie - 38 proc.

W grupie o dochodzie od 4 tys. do 4 999 zł negatywną opinię deklaruje 40 proc. badanych, wśród tych, którzy zarabiają więcej niż 5 tys. zł - 46 proc. Pozytywny stosunek do Kościoła ma w tych grupach odpowiednio 39 proc. i 40 proc. ankietowanych.

Sondaż. Wieś wciąż jest bastionem Kościoła?

Stosunek do Kościoła zależy także od wielkości miejscowości, w której mieszkają respondenci. Czy bastionem nadal pozostaje wieś i miejscowości do 50 tys. mieszkańców? Okazuje się, że pozytywną opinię o tej instytucji ma tu odpowiednio 41 proc. i 38 proc. badanych. Co ciekawe więcej osób dobrze oceniających Kościół jest w miejscowościach liczących od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców - 48 proc. W tych największych miejscowościach, liczących powyżej 500 tys. mieszkańców, 38 proc. respondentów jest pozytywnego zdania o Kościele.

Najmniej pozytywnych opinii o tej instytucji odnotowano w miejscowościach średniej wielkości - od 50 do 250 tys. mieszkańców. Tu zaledwie 18 proc, ankietowanych deklaruje pozytywny stosunek do Kościoła. Aż 60 proc. badanych w tej grupie negatywnie ocenia tę instytucję.

Negatywny stosunek deklaruje 33 proc. mieszkańców wsi, 44 proc. mieszkańców miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców, 35 proc. badanych z dużych miast (od 250 tys. do 500 tys. mieszkańców) oraz 46 proc. metropolii (miasta powyżej 500 tys. mieszkańców).

Sondaż United Survey dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony 5 lutego metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 osób.