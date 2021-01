Sondaż. Polacy ocenili prezydenta, Sejm, Senat i Kościół

Jeśli chodzi o ocenę pracy posłów , to pozytywnie ocenia ją jedynie 24 proc. respondentów - bez zmian w porównaniu z ubiegłym miesiącem. Ocenę negatywną wystawiło polskim posłom aż 61 proc. badanych (w grudniu było 63 proc.). Natomiast 15 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż. Ocena instytucji

Polaków zapytano także o działalność policji i o stosunek do Kościoła katolickiego. Zgodnie z wynikami sondażu przeprowadzonego przez CBOS, notowania Kościoła nieco się poprawiły w ciągu ostatniego miesiąca.

Obecnie dobrze ocenia go niemal połowa Polaków - 46 proc. i jest to wzrost o 5 punktów proc. w stosunku do grudnia. 42 proc. badanych (spadek o 5 punktów) o instytucji Kościoła wypowiada się negatywnie.