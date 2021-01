Tomasz Rzymkowski nowym wiceszefem MEiN

Transfery z PO do Polski 2050. Gorzki komentarz Aleksandra Kwaśniewskiego

Tomasz Rzymkowski. Co mówił o nauczycielach?

W 2019 r., podczas strajku nauczycieli, Tomasz Rzymkowski w Radiu Wnet oskarżał nauczycieli o próbę wymuszenia na rządzie podwyżek przy pomocy terroru. - Na miejscu rządu nie dopuściłbym do sytuacji, aby jedna grupa zawodowa terrorem wymusiła podwyżki wynagrodzeń, bo to jest casus do wykorzystania przez inne grupy - mówił.

Rzymkowski przekonywał, że nauczyciele pracują "bardzo mało". - Kwestia jest zasadnicza. Tylko 18 godzin tygodniowo. To jest najmniej w Unii Europejskiej. To się przekłada na wynagrodzenia - tłumaczył.

Rzymkowski w ostrych słowach wypowiadał się też o Związku Nauczycielstwa Polskiego. - ZNP to związek, który ma ultrakomunistyczne korzenie. Zastanowiłbym się, by podjąć jakieś działania celem wprowadzenia kuratora do ZNP, bo to jest rzecz niebywała, co ci państwo wyprawiają - orzekł Rzymkowski.