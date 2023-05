Matura 2023. Język polski. Co było na egzaminie? Przypuszczenia maturzystów były słuszne

Matura 2023. Przed absolwentami egzaminy z języka obcego i matematyki

Język polski był pierwszym z przedmiotów, z którymi musieli zmierzyć się tegoroczni maturzyści. Jutro czeka ich matura z języka angielskiego lub innego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym a tuż po weekendzie - test z królowej nauk, czyli matematyki. Absolwenci będą musieli również przystąpić do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym oraz do matur ustnych - z języka polskiego oraz języka obcego.