Matura 2023. Chemia i egzaminy ustne. Maturzyści zdradzają, jakie były zadania

"Czekam za wynikami, ale to była tragedia. Znaczy początek to był jeszcze okej, ale to ostatnie zadanie. Zapomniałam jak są słuchawki XDD No to jest po prostu żenada #matura2023" - wskazała inna z użytkowniczek. Wyniki matur ustnych są przekazywane w dniu egzaminu - zazwyczaj po zakończeniu egzaminowania grupy kilku osób.