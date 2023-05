Matura 2023. Egzamin w sobotę? Harmonogram na drugą część sesji maturalnej

Matury 2023 są przeprowadzane w dwóch formułach. To wynik reformy edukacji, która została przeprowadzona w 2016 roku. Z zadaniami zgodnymi z nową formułą mierzą się absolwenci czteroletnich liceów. Egzaminy na starych zasadach zdają natomiast absolwenci trzyletnich liceów i pięcioletnich techników. W tym roku do harmonogramu matur powróciły egzaminy ustne. Niektórzy abiturienci przystąpią do nich w sobotę.