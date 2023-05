Matura 2023. Kiedy wyniki? CKE podała terminy

Matura wyniki. CKE przekaże je do szkół

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o terminie przekazania wyników matur, w specjalnym komunikacie, który został ogłoszony jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Maturzyści, zdający formułę 2023 oraz 2015, poznają je w piątek 7 lipca. Około godziny 8:30 pojawią się one w systemie ZIU (Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika). Tego samego dnia do szkół trafią świadectwa maturalne, które będą zawierać szczegółowe informacje dotyczące wyniku egzaminu. Abiturienci od tego dnia będą również mogli odbierać je we wspomnianej placówce.