Matura 2023 a kwalifikacja wojskowa. CWCR uspokaja

Matury 2023 trwają od 4 do 23 maja. Za abiturientami egzaminy pisemne na poziomie podstawowym, a także pierwsze matury rozszerzone. 10 maja ruszą natomiast egzaminy ustne - to, w którym dniu przystąpi do nich maturzysta, jest ustalane przez zespół egzaminacyjny, działający w danej placówce oświatowej.