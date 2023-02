Kwalifikacja wojskowa 2023. Nowa decyzja MON. Kto otrzyma wezwanie?

Jak informuje serwis prawo.pl, kwalifikacja wojskowa ma się odbywać od 17 kwietnia do 21 lipca, a nie - jak początkowo zakładano - od 3 kwietnia do 30 czerwca 2023. Potrwa więc 66 dni roboczych (z wyłączeniem 2 maja oraz 9 czerwca). Zmiany te mają być spowodowane zbiegiem terminu powołań z egzaminami maturalnymi. "Resort uzasadnia, że na zmianę i wydłużenie terminu wpływ ma i to, że w tym czasie odbywać się będą egzaminy maturalne. MON przychylił się także do wniosków kierowanych przez wojewodów" - wyjaśnia portal.