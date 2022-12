Wezwanie na ćwiczenia do wojska. Kto zostanie wezwany, ile trwają, czy można odmówić?

Odmowa udziału w ćwiczeniach wojskowych. Jaka kara za uchylenie się od obowiązku?

Osoby, które pomimo wezwania nie stawią się na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, mogą zostać doprowadzone do jednostki przez Policję. Artykuł 682 ustawy z 11 marca 2022 roku wskazuje również, że kto bez uzasadnionej przyczyny "będąc żołnierzem pasywnej rezerwy, nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu na ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin, będąc przeznaczony do szkolenia lub ćwiczeń wojskowych nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do tej służby, posiadając przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji nie zgłasza się w określonym terminie i miejscu do służby w tej jednostce" podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Takie same konsekwencje grożą rezerwistom, którzy w czasie ćwiczeń nie wykonują poleceń służbowych lub samowolnie opuszczają miejsce szkolenia.