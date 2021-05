Matura 2021 z angielskiego. Mamy arkusze CKE i odpowiedzi. Sprawdź, czy zdałeś

O godzinie 9:00 rozpoczęła się matura 2021 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi do wszystkich zadań. Udało ci się odpowiedzieć poprawnie na wszystkie pytania?

Arkusze maturalne z języka angielskiego CKE udostępni ok. godziny 14. Odpowiedzi z angielskiego zaczniemy publikować najszybciej jak to możliwe

W czwartek 6 maja zdający przystąpili do matury 2021 z języka angielskiego. Dla większości zdających był to ostatni egzamin obowiązkowy. Ci, którzy zdecydowali się zdawać maturę z innego języka obcego, mają jeszcze kilka dni na przygotowania.

Matura 2021 z języka angielskiego trwała 120 minut. Do zdobycia było 50 punktów. Żeby zdać trzeba było zdobyć 30 proc., czyli 15 punktów. Warto podkreślić, że matura z angielskiego uważana jest za jeden z najłatwiejszych egzaminów. W 2020 roku nie zdało jej nieco mniej niż 10 proc. maturzystów.

Matura 2021 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze CKE i odpowiedzi

Około godziny 14 CKE powinna udostępnić arkusze maturalne z angielskiego 2021. Jak tylko zostaną one upublicznione umieścimy linki do nich w tym artykule.

Podczas matury 2021 Wirtualna Polska podjęła współpracę z nauczycielami. Dlatego tuż po opublikowaniu przez CKE arkuszy z języka angielskiego nauczyciel przystąpi do jego rozwiązywania, a my najszybciej jak to możliwe opublikujemy odpowiedzi na wszystkie pytania. Link do odpowiedzi również zamieścimy w tym artykule.

Jeżeli nie sprawdzałeś jeszcze swoich odpowiedzi z matury z języka polskiego i matematyki, możesz to zrobić, klikając w poniższe linki:

Matura 2021 z angielskiego to nie koniec. Przed zdającymi jeszcze wiele egzaminów

Matura 2021 różni się od egzaminów przeprowadzanych w minionych latach. Z powodu pandemii koronawirusa ministerstwo edukacji podjęło decyzję, na mocy której matury ustne w 2021 roku nie są obowiązkowe. Przystąpić do nich mogą osoby, którym wynik z tych egzaminów będzie potrzebny podczas rekrutacji na studia.

Matura 2021. Szef CKE udzielił ważnej rady maturzystom

Kolejna ważna zmiana dotyczy matury 2021 na poziomie rozszerzonym. W minionych latach zdający musiał przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. W tym roku zasada ta nie obowiązuje. Z danych udostępnionych przez CKE wynika, że do żadnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie przystąpi 13,5 proc. tegorocznych maturzystów.

Matura 2021 – harmonogram:

4 maja: 9:00 język polski (pp*), 14:00 język łaciński i kultura antyczna (pr*)

5 maja 9:00 matematyka (pp), 14:00 historia muzyki

6 maja 9:00 język angielski (pp), 14:00 historia sztuki

7 maja 9:00 język angielski (pr i dj*), 14:00 filozofia

10 maja 9:00 język polski (pr), 14:00 język łemkowski język kaszubski

11 maja 9:00 matematyka (pr), 14:00 wiedza o społeczeństwie

12 maja 9:00 biologia, 14:00 język francuski (pr i dj)

13 maja 9:00 geografia, 14:00 języki francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski na poziomie podstawowym

14 maja 9:00 chemia, 14:00 język niemiecki (pr i dj)

17 maja 9:00 historia, 14:00 język rosyjski (pr i dj)

18 maja 9:00 fizyka, 14:00 język hiszpański (pr i dj)

19 maja 9:00 informatyka, język włoski (pr i dj)

20 maja 9:00 języki mniejszości narodowych poziom podstawowy, 14:00 poziom rozszerzony

pp - poziom podstawowy, pr - poziom rozszerzony, dj - poziom dwujęzyczny

W czwartek 20 maja przeprowadzone zostaną również egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z:

matematyki (godzina 9:00)

historii (godz. 10:35)

geografii (godz. 12:10)

biologii (godz. 13:45)

chemii (godz. 15:20)

fizyki (godz. 16:55)

Matura poprawkowa 2021? Nie każdy będzie mógł do niej przystąpić

Mimo iż matura z języka angielskiego należy do najłatwiejszych (tak wynika z wieloletnich danych), to część abiturientów może mieć problem z uzyskaniem wymaganych 30 proc. punktów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli maturzysta przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych i tylko na jednym z nich nie uzyskał wymaganej liczby punktów, może on przystąpić do matury poprawkowej, która odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 9:00.

Żeby przystąpić do matury poprawkowej, konieczne jest złożenie w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników egzaminu oświadczenia o chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym. Taki dokument należy złożyć na ręce przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (najczęściej składa się go w sekretariatach szkoły). Maturzyści, którzy nie zdadzą więcej niż jednego przedmiotu, będą mogli podejść do nich ponownie w przyszłym roku.

Matura 2021 z języka angielskiego. Kiedy wyniki?

Z informacji przekazanych CKE wynika, że maturzyści będą mogli odbierać świadectwa dojrzałości od poniedziałku 5 lipca. Wtedy również do szkół zostaną przekazane wyniki matury 2021.

Maturzyści swój wynik będą mogli sprawdzić wcześniej. Informacje o swoim rezultacie znajdą po zalogowaniu się na stronie odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej.