Matura 2021. Przecieki z matematyki? Kolejna anomalia w Google

W środę 5 maja o godzinie 9 rozpocznie się matura z matematyki . Statystyki wskazują, że jest to najtrudniejszy ze wszystkich egzaminów. Tylko w ubiegłym roku nie udało się go zaliczyć ponad 50 tys. zdającym.

Matura 2021. Przecieki z matematyki? Nietypowe zachowanie użytkowników

Zainteresowanie frazą "ośmiokąt foremny" zaczęło wzrastać we wtorek ok godziny 18:30/19:00. Wyszukiwania ustały o godzinie 3:00. Kolejny wzrost zapytań w Google ma miejsce od godziny 5:30.

Matura 2021. CKE komentuje możliwość pojawienia się przecieków

Na temat możliwych przecieków na maturze polskiego we wtorek wypowiedział się dyrektor CKE Marcin Smolik. - Jeżeli rzeczywiście doszło do przecieku, to w tej chwili oszukuje nie tylko dyrektor, ale też inni nauczyciele, co jest po prostu niegodne ze wszystkich miar i jest złamaniem przepisów prawa. Nie chodzi o to, że nie ufamy dyrektorom, ale widzimy, że coś niepokojącego się wydarzyło – mówił w rozmowie z Onetem Smolik i dodał, że CKE powiadomi policję o możliwości wystąpienia przecieków maturalnych.