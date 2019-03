Mateusz Morawiecki: trudno się doczepić prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Premier Mateusz Morawiecki broni prezesa PiS w sprawie tzw. taśm Kaczyńskiego. Przekonuje też, że nic nie wiedział o śledztwie ws. Adama Andruszkiewicza, gdy powoływał go na wiceministra cyfryzacji i zapewnia, że wierzy w jego niewinność. Jednak to słowa o podwyżkach dla nauczycieli wywołały wrzenie w sieci.

Premier Mateusz Morawiecki wierzy w niewinność Adama Andruszkiewicza (PAP, Fot: Paweł Supernak)

Morawiecki był gościem Anity Werner w programie "Fakty po faktach" w TVN24. Rozmawiano m.in. o pięciu nowych propozycjach programowych PiS, zakazie handlu w niedzielę a także o planowanym strajku nauczycieli.

- W czasach naszych poprzedników przez trzy lata poprzedzające nasze rządy wynagrodzenie nauczycieli się nie zmieniło. W naszych czasach w 2017 roku były pierwsze podwyżki, w 2018 kolejne, w 2019 dwie pule podwyżek - przekonywał Mateusz Morawiecki. - Łączny wzrost w tych latach za ostatnie 18 miesięcy to będzie ponad 16 proc. To jest wzrost, który jest dużo wyższy niż w całej gospodarce - wyliczył premier.

Na te słowa natychmiast zareagowała na swoim profilu na Twitterze posłanka PO Izabela Leszczyna. "To już recydywa‼️ Tym razem w @tvn24 powiedział, że w ostatnich 10 latach nauczyciele nie dostali podwyżki tak dużej jak w tym roku-2x5%. Niech ktoś mu powie, że w ciągu 8 lat ich głodowe wynagrodzenie odziedziczone po rządach #PiS wzrosło średnio 50%" - napisała posłanka (zachowano oryginalną pisownię - przyp. red.).

Premier w programie "Fakty po Faktach" przyznał jednak, że wynagrodzenie nauczycieli nie jest wystarczające. - Chciałbym, by w 2019 roku wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, ze wszystkimi dodatkami, wynosiło 6 tys. zł brutto - stwierdził i dodał, że obecnie wynosi 5,4 tys. zł.

Morawiecki: samorządy nie wypłacają nauczycielom dodatków Premier zarzucił także części samorządów, że są odpowiedzialne za niskie wynagrodzenia nauczycieli. - Samorządy dostają od nas pieniądze, a wielu dodatków nie wypłacają, więc chciałbym zaapelować do samorządów, by to robiły - mówił gość Anity Werner.

Morawiecki stwierdził jednocześnie, że nie boi się strajku nauczycieli, choć przyznał, że "bardzo by sobie życzył, by ten protest nie miał miejsca".

- Mam nadzieję, że jak pokażemy nasze możliwości i plany, to ogromna większość nauczycieli do strajku nie przystąpi - dodał.

Pytany, czy spotka się z nauczycielami nie odpowiedział wprost. - Myślę że takie spotkanie jest możliwe, dla mnie zawód nauczyciela jest zawodem społecznego zaufania, dlatego nauczyciele będą coraz lepiej wynagrodzeni, ale na wszystko trzeba czasu - stwierdził.

Morawiecki: wierzę w niewinność Andruszkiewicza

Pytany o sprawę śledztwa w sprawie fałszowania przed wyborami samorządowymi w 2014 roku podpisów pod listami poparcia kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej startujących z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy i roli, którą miał w tych działaniach pełnić obecny wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz, odparł: - "Wszystkie tego typu sprawy powinny zostać wyjaśnione".

Zobacz także: Adam Andruszkiewicz pozwał TVN. Chodzi o śledztwo ws. fałszowania podpisów - Mam nadzieje, że zostanie wyklarowana ta sytuacja. Martwi mnie to, że to tak długo trwa - stwierdził. - Podejrzenie można rzucić na każdego. Robi się to, żeby błoto zostało na garniturze. Mam nadzieję, że zostanie oczyszczony szybko pan minister. Śledztwo jest po to, by wyjaśnić czy ktoś jest winny - dodał. Pytany o możliwą dymisję Andruszkiewicza stwierdził, że "samo śledztwo nie jest powodem do dymisji". Dodał, że wierzy w jego niewinność. Przyznał jednak, że nie wiedział przed nominacja Andruszkiewicza o tym, że takie śledztwo się toczy.

