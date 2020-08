Mateusz Morawiecki o podwyżkach dla polityków. "Nie wszystko funkcjonuje tak, jak być powinno"

Szef rządu odniósł się do podwyżek dla najważniejszych osób w państwie. - Warto rozważyć to, aby było pewne powiązanie wysokości wynagrodzeń z uposażeniami sędziów. Jak patrzę na to, że młody sędzia, który dopiero podejmuje swoją pracę, zarabia więcej niż wiceminister, któremu podlega gigantyczny obszar odpowiedzialności, to sądzę, że w naszym kochanym państwie nie wszystko jest zorganizowane tak, jak być powinno - mówił.