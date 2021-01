Mateusz Morawiecki negocjuje z Andrzejem Dudą. Chodzi o weto

Jacek Ozdoba o oświadczeniu rektora WUM: bezwstyd

Tymczasem jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na źródła z Pałacu, rozmowy mają dotyczyć także innego tematu, któremu sprzeciwił się prezydent. Chodzi o włączenie podsekretarzy stanu do służby cywilnej, by w ten sposób móc dać im podwyżki - informuje gazeta.

Jednak anonimowy rozmówca krytycznie odnosi się do tej kwestii, twierdząc, że epidemia nie jest dobrym momentem na podjęcie takich kroków. - Dziś, kiedy wszyscy narzekają na efekty pandemii, rozpatrywanie podwyżek nie jest dobrym pomysłem. Można o tym dyskutować, ale moment na wprowadzenie podwyżek jest zły - cytuje go "DGP".

Andrzej Duda zwrócił się do polityków Zjednoczonej Prawicy. Jest list

"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł również do listu prezydenta z listopada 2020 roku. Pismo było adresowane do liderów partii koalicyjnych i premiera.

"W związku z projektem przeniesienia kwestii leśnictwa i łowiectwa z obszaru odpowiedzialności ministra właściwego do spraw środowiska do ministra właściwego do spraw rolnictwa apeluję o ponowną analizę tej propozycji" – napisał Andrzej Duda.