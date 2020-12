Rekonstrukcja rządu. Prezydent nie chce zmian. List do Morawieckiego

"Zwracam uwagę, że proponowana zmiana idzie w przeciwnym kierunku do przyjętych założeń i powoduje nakładanie się kompetencji dwóch ministrów, co doprowadzi do sporów kompetencyjnych i negatywnie wpłynie na ochronę przyrody w Polsce" - napisał Andrzej Duda w liście do premiera, którego treść opublikował portal wpolityce.pl.