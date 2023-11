Mateusz Morawiecki "może zrezygnować". Marszałek senior wskazuje rozwiązanie

Zaznaczył, że jeśli premier Morawiecki następnego dnia po powierzeniu mu misji złoży rezygnację z tworzenia rządu, to marszałek Sejmu będzie mógł zwołać kolejne posiedzenie już po 7 dniach, czyli 21 listopada. - Wtedy jest już drugi krok w zakresie wyłonienia kandydata na premiera. Jeśli pan prezydent obiecuje, że niezwłocznie tego kandydata powoła, no to - jeśli Donald Tusk będzie gotowy z prezentacją nowego rządu w ciągu dwóch, trzech, pięciu czy siedmiu dni - to oczywiście takiej prezentacji przed Sejmem może dokonać i może poprosić o wotum zaufania - wyjaśnił Sawicki.