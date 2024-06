Mastalerek zwrócił się do kamery. "Panie premierze"

- Oczywiste było, że Jacek Kurski szkodzi prawicy, że nie zrobi dobrego wyniku. Dziwiłem się premier Szydło, że go popiera. Nie jest problem w Jacku Kurskim. To oczywiste, że on zawsze będzie chciał być wszędzie, będzie chciał rządzić, być gdzieś, robić. Problem jest, czy kierownictwo obozu, Jarosław Kaczyński, pozwala, by takie osoby były - mówił Mastalerek.