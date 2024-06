Komu ufają Polacy? Hołownia na czele, Duda poza podium

W porównaniu do analogicznego badania z kwietnia zaufanie do Szymona Hołowni wzrosło o 1 punkt procentowy, do Władysława Kosiniaka Kamysza o 2 punkty, a do Rafał Trzaskowskiego o jeden. Marszałkowi Sejmu nie ufa 31 proc. badanych, wicepremierowi 25 proc., a prezydentowi Warszawy - 34 proc.