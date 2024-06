Nowy sondaż. Rośnie poparcie dla rządu

Sympatycy Prawa i Sprawiedliwości w zdecydowanej większości zaliczają się do przeciwników obecnego rządu (83 proc.), dominują oni także w elektoracie Konfederacji (65 proc.). Wśród sympatyków pozostałych partii większość stanowią zwolennicy rządu: od 89 proc. w gronie wyborców Koalicji Obywatelskiej, przez 73 proc. wśród zwolenników Lewicy, do 59 proc. w elektoracie Trzeciej Drogi. Wśród zwolenników Trzeciej Drogi więcej niż co czwarta osoba (27 proc.) deklaruje obojętny stosunek do obecnego rządu i jest to najwyższy odsetek spośród wszystkich partii.