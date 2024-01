Mastalerek po słowach Pietrzaka. Powiedział o reakcji prezydenta

- Pan Jan Pietrzak powiedział, że był to "okrutny żart". To nie był żart! Są w Polsce tematy i sprawy, których nie wolno wykorzystywać. To była dla mnie bezdennie głupia wypowiedź, ja się na nią nie godzę i gdybym spotkał Jana Pietrzaka, to bym mu to powiedział. To nie była wypowiedź wyrwana z kontekstu. To była wypowiedź oderwana od logiki, rzeczywistości i przyzwoitości - dodał sugerując, że Adam Bodnar powinien skomentować to podobnie w mediach zamiast domagać się konsekwencji karnych.