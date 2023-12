Ostro ocenił orędzie Tuska. Jasny głos z Pałacu Prezydenckiego

- Mijające miesiące nauczyły nas, że niemożliwe staje się możliwe i oto dziś, ja - w telewizji publicznej - już jako premier RP mogę powtórzyć przed wami ślubowanie, które złożyłem podczas Marszu Miliona Serc: zwyciężymy - to już się stało, rozliczymy zło - to już się dzieje, naprawimy krzywdy - to tez już zaczynamy. I najważniejsze - pojednamy - zapowiedział Tusk.