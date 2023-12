Czarnecki o śmierci Leppera. Padły zdecydowane słowa

- Co do Andrzeja Leppera uważam, że on nie popełnił samobójstwa - powiedział w niedzielę w Radiu ZET PiS Ryszard Czarnecki, który w przeszłości był działaczem Samoobrony. Słowa padły podczas dyskusji o wyroku więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika za działania operacyjne podczas "afery gruntowej".