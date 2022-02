Masowa inwigilacja w Izraelu. "To jest trzęsienie ziemi"

"Akt pasujący do mrocznych czasów reżimów"

Informacja o raporcie spotkała się z reakcją izraelskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ayelet Shaked wezwała do powołania zewnętrznej komisji śledczej. - Jeśli doniesienia są prawdziwe, to jest to trzęsienie ziemi. Akt pasujący do mrocznych reżimów ubiegłego wieku. Masowa inwazja na prywatność ludzi to bezprawie, które musi się dziś skończyć - napisała na Twitterze.