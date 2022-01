Kolacja Beaty Szydło w Izraelu. Amerykańskie media o kulisach zakupu Pegasusa

- Cechą Pegasusa jest to, że może infekować urządzenie wielokrotnie. Tajne służby działają zwykle tak, że włamują się do urządzenia, kradną całą jego zawartość, na przykład wszystkie zdjęcia, rozmowy i informacje z ostatnich dwóch lat, i wszystko, co zostało zgromadzone w chmurze. W ten sposób budują sobie bazę danych. Ale potem włamują się ponownie, bo chcą więcej. Chcą wiedzieć nie tyko, co ich cel robił kiedyś, ale co robi teraz - tłumaczył w rozmowie z "Faktem" John Scott Railton, ekspert z Citizen Lab.