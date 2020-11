Marsz Niepodległości w Warszawie. Takiej agresji nie było od lat

Pobicie policjantów, niszczenie budynków i ulic, podpalenie mieszkania, ale też postrzelenie gumową kulą fotoreportera przez funkcjonariusza policji - to tylko kilka bardzo groźnych zdarzeń, do których doszło podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Policja poinformowała, że chuligani blokowali dojazd karetek do szpitala na Stadionie Narodowym. Organizatorzy marszu twierdzili: - To policja prowokowała, a zamieszki wywoływały "lewackie bojówki".

Warszawa, 11.11.2020. Uczestnicy Marszu Niepodległości na Rondzie Dmowskiego w Warszawie, 11 bm. Tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Nasza cywilizacja, nasze zasady". Ze względu na sytuację epidemicznš manifestacja miała odbywać się w formie "rajdu", ale uczestniczš w niej także piesi. (mr) PAP/Radek Pietruszka (PAP, Fot: PAP/Radek Pietruszka, Radek Pietruszka)