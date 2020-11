Narodowe Święto Niepodległości Polski. Relacja na żywo

Marsz Niepodległości idzie ulicami Warszawy. W tym roku jego formuła miała zostać dostosowana do sytuacji epidemicznej. Uczestnicy pochodu wsiedli na motocykle i do samochodów. Część osób zdecydowała się jednak iść pieszo. W ruch poszły race i petardy, doszło już do interwencji policji. Zapraszamy do relacji na żywo.

Narodowe Święto Niepodległości Polski. Wiele osób nie wsiadło do pojazdów i chce iść pieszo (WP)