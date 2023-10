Marsz Miliona Serc. Prezydent Andrzej Duda zabrał głos

Wcześniej Polska Agencja Prasowa informowała, że zdaniem policji na trasie przemarszu było do 100 tys. osób. Sokołowski w rozmowie z WP powiedział, że ma nadzieję, iż niewielkie szacunki policji "nie są efektem nacisku politycznego, by zaniżać takie dane". - Niekiedy politykom przychodziło do głowy, by takie naciski wywierać. To nie jest dobre dla policji, która powinna się temu przeciwstawiać - mówił nam były rzecznik KGP.