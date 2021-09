Mariusz Błaszczak o zmianach w rządzie. "Samo życie przynosi nowe wyzwania"

Szef rządu odniósł się również do spekulacji, że stanowisko stracić może główny aktor afery mailowej, szef KPRM Michał Dworczyk. - Żadnych planów negatywnych. Jestem wdzięczny panu ministrowi Michałowi Dworczykowi za tak skuteczne działania, to jest człowiek pełen energii i zapału do działania, nie boi się podejmowania decyzji. Zresztą jest tak, że jak ktoś się nie boi i działa odważnie, od czasu do czasu jakieś potknięcie następuje. Cieszę się, że mamy takich ludzi, taki rząd, który bierze byka za rogi - stwierdził premier.