Marihuana uprawiana w... szafie. Profesjonalna miniplantacja w Lubinie

Szafa, w której policjanci znaleźli kilkanaście krzewów konopi indyjskich, w różnej fazie wzrostu, była profesjonalnie przygotowana do tego celu. Miała zamontowane specjalne oświetlenie i ogrzewanie, a od środka była wyłożona folią aluminiową. W ten sposób konopie hodował w swoim domu 29-letni mieszkaniec Lubina. Policjanci z wydziału miejscowej komendy ujawnili nietypową plantację dzięki swojej pracy operacyjnej. Oprócz roślin podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli także samą marihuanę gotową do użycia.

- Mężczyzna został zatrzymany, a cała nielegalna uprawa razem z osprzętem zabezpieczona. Śledczy przedstawili podejrzanemu zarzuty posiadania i uprawy narkotyków, za co może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat - powiedział w niedzielę Wirtualnej Polsce podkom. Wojciech Jabłoński z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.