Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia. Rośnie bilans ofiar

Koronawirus na świecie. Ponad 202 tys. ofiar śmiertelnych

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wybuchła w połowie grudnia ubiegłego roku w Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach. Wirus szybko rozprzestrzenił się po całym świecie. 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia uznała, że mamy do czynienia z pandemię. Łącznie na całym świecie odnotowano od tego czasu już ponad 2,8 mln zakażeń. Zmarło ponad 202 tys. osób.

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że nie ma dowodów na to, iż osoba, która wyzdrowiała z COVID-19 jest odporna na koronawirusa. - Wprowadzenie paszportów immunologicznych może przyczynić się do rozprzestrzeniania wirusa - poinformowała w swoim raporcie WHO.