WHO ostrzega: "Paszporty odpornościowe" przyczynią się do rozprzestrzeniania koronawirusa

Mimo opinii niektórych ekspertów, którzy twierdzą, że ludzie wyleczeni z koronawirusa mogą rozwinąć na niego odporność, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla, że nie ma dowodów na poparcie tej teorii.

WHO krytykuje "paszporty immunologiczne" dla wyleczonych z koronawirusa

Jak informuje WHO badania pokazują, że niektóre osoby, które przeszły przez koronawirusa mają przeciwciała przeciwko Covid-19. Ale WHO podkreśla, że wiele z nich nie ma wystarczającej ilości przeciwciał neutralizujących we krwi, które eliminują komórki zakażone wirusem.