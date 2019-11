Marian Banaś wysłał znowu pismo do Sejmu. Chce mieć dwóch zastępców

- Prezes NIK Marian Banaś złożył wnioski o powołanie na stanowiska wiceprezesów: Tadeusza Dziuby i Marka Opioły - poinformowało Wirtualną Polskę biuro prasowe Najwyższej Izby Kontroli. To ponowy wniosek złożony do Sejmu. Pierwszy wycofała marszałek Sejmu Elżbieta Witek.



Przypomnijmy, pierwszy wniosek z prośbą o powołanie dwóch wiceprezesów trafił do Kancelarii Sejmu ponad dwa tygodnie temu. - Marszałek Elżbieta Witek pozostawiła go bez rozpoznania - poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Powołanie zastępców prezesa NIK stanowi kompetencję marszałka Sejmu.

– Ostatecznie wygląda na to, że uprawniona do zaproszenia go do złożenia wyjaśnień będzie komisja samorządu terytorialnego i administracji państwowej z tego powodu, że Senat uczestniczył w procedurze wyboru pana Banasia – mówił w TVN24 marszałek Senatu Tomasz Grodzki.