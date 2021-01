Maria Seweryn i Wiktor Zborowski tłumaczą, dlaczego się zaszczepili

Aktorzy Maria Seweryn i Wiktor Zborowski znaleźli się wśród 18 osób zaszczepionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z ustaleń Polsat News wynika, że to Krystyna Janda dzwoniła do aktorów seniorów przed świętami z propozycją szczepień w WUM. Mieli być ambasadorami akcji promującej szczepienia.

- Ja nie czułem, że się gdzieś wpycham czy sobie coś załatwiam. (...) WUM wystosował takie zaproszenie do teatru do Kryśki Jandy i teatr to koordynował - dodał Zborowski.