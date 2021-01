Minister Zdrowia: Rozważamy ograniczenie usług dla niezaszczepionych

"W wielu krajach toczy się dyskusja co do ograniczenia dostępu do różnych usług publicznych dla niezaszczepionych; my to też rozważamy, np. tylko zaszczepieni będą mieć uproszczony dostęp do pewnych świadczeń medycznych" - powiedział w wywiadzie dla "Wprost" szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski.

Minister Zdrowa: "Rozważamy ograniczenie usług dla osób niezaszczepionych na COVID-19"