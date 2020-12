Leszek Miller zaszczepił się na COVID. Były premier odpowiada na krytykę

Niemałe kontrowersje wzbudził w czwartek Leszek Miller. Były premier poinformował, że zaszczepił się na COVID. Polityk nie należy jednak do grupy zero, przez co wiele osób zarzuciło mu, że otrzymał preparat szybciej niż czekający na niego medycy. Teraz europoseł SLD w swoim stylu odpowiedział krytykom.

Leszek Miller zaszczepił się na COVID. Były premier odpowiada na krytykę Źródło: East News