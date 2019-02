Maria Kiszczak interweniowała u abpa Sławoja Głodzia

Jeszcze pod koniec życia Czesława Kiszczaka, jego żona interweniowała u dostojników kościelnych w sprawie medialnych publikacji o mężu. Pod koniec 2014 r. napisała do arcybiskupa Sławoja Leszka Głodzia w sprawie programu Telewizji Trwam.

Do napisania listu do abpa Sławoja Głodzia w listopadzie 2014 r. namówiła Marię Kiszczak jej siostra, oburzona programem w Telewizji Trwam - podają polskieradio24 i rp.pl. Miał być w nim "opluwany" generał Kiszczak i pokazywany z "nienawistnymi komentarzami". Było to na rok przed śmiercią generała, ale był już bardzo schorowany i często przebywał w szpitalu.