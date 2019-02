Apel o adopcję spaniela Kenzo poruszył tysiące internautów

Kenzo to 10-miesięczny spaniel, który czeka na swój dom w schronisku w Korabiewicach. Przez kilka dni post o psiaku został udostępniony ponad 40 tys. razy. Internautów poruszyła smutna mina zrezygnowanego spaniela z łebkiem zwieszonym do ziemi.

"Alarm! Kenzo marnieje za kratami. Tak wygląda pies przytłoczony schroniskiem. Zimno, samotność i szczekanie współtowarzyszy fatalnie na niego wpływają. To 10-miesięczny spaniel. Kenzo został oddany do schroniska, bo poprzednia opiekunka nie dawała sobie z nim rady. To pies, który potrzebuje aktywności, zwiedzania, węszenia - aktywnego i odpowiedzialnego domu" - napisała internautka.