Marek Suski wyszedł w połowie spotkania z rezydentami. "Nie potrafię być jednocześnie w dwóch miejscach"

Fiaskiem zakończyło się spotkanie ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. Nie udało się dojść do porozumienia. Czarę goryczy przelało zachowanie ministra Marka Suskiego, który w połowie spotkania wyszedł, bo miał wizytę w telewizji. W rozmowie z WP tłumaczy powody swojego zachowania.

Zaskakujący incydent podczas spotkania

Według rezydentów, minister Radziwiłł chciał rozpocząć spotkanie od rozmów ws. zmniejszenia kolejek oraz zwiększenia liczby lekarzy i pielęgniarek. Rezydenci nie zgodzili się na to. Stwierdzili, że kluczowa jest sprawa "pieniędzy, bo to one są narzędziem do zmniejszenia kolejek i zwiększenia zatrudnienia".