Marek Suski szefem rady programowej Polskiego Radia. Medioznawca: "To zły pomysł"

Rada programowa to ciało doradcze Polskiego Radia. Zasiada w niej 15 osób - dziesięciu z nich wskazują parlamentarzyści, a pięciu wybiera Rada Mediów Narodowych. Kadencja rady programowej trwa cztery lata. Jej szefem we wtorek został Marek Suski . Na zastępczynie posła PiS w tym gremium wybrano wicemarszałek Sejmu Małgorzatę Gosiewską i Elżbietę Królikowską-Avis.

Wybór Marka Suskiego na szefa rady programowej wywołał kontrowersje. Pojawiły się głosy, że politycy nie powinni zajmować takiego stanowiska. Na posiedzeniu Rady Programowej Polskiego Radia o to, aby z kandydowania do prezydium wyłączyli się czynni politycy, apelowała senator KO Barbara Zdrojewska , która zgłosiła wtedy kandydaturę Jana Ordyńskiego.

Marek Suski szefem rady programowej Polskiego Radia. "To zły pomysł"

- Politycy nie powinni zasiadać na czele rady programowej Polskiego Radia. To zły pomysł - mówi nam Gałązka. - W radzie programowej publicznego radia powinny znajdować się osoby z różnych opcji politycznych, jeżeli myślimy o takim modelu mediów, jaki funkcjonuje teraz w Polsce. Trzeba byłoby się zastanowić nad tym, co będzie dalej, bo stawianie polityka jako szefa rady programowej jest błędem i wskazuje na to, w jakim kierunku politycznym pójdzie rada programowa - dodaje.