Marek Suski skomentował wydarzenia z Sejmu. Porównał Tuska do Hitlera

- Mają większość w parlamencie, ale już te pierwsze działania wskazują, że z szanowaniem prawa będą kłopoty - ocenił polityk. Dodał, że do władzy przychodzą "ludzie bezwzględni". - To zapowiedź niedemokratycznych rządów. Mam nadzieję, że Polacy jak zobaczą, że to nie jest 100 konkretów, a jest mściwa zmiana, służąca niemieckim interesów, to odwrócą to - powiedział.